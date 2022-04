Bild: dpa

Was lange währt

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben geheiratet: Das Paar gab sich nach langem Warten am Samstag in Palm Beach, Florida, endlich das Jawort. Der Sohn von Fußballerlegende David Beckham hatte der Schauspielerin bereits im Juli 2020 einen Antrag gemacht, ein halbes Jahr, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Wegen der Corona-Pandemie hatten sie die Hochzeit jedoch verschieben müssen. Die elegante Feier fand nun in drei Zelten auf dem Anwesen der Unternehmer-Familie Peltz statt, das sich direkt am Meer befindet. Die Siebenundzwanzigjährige und der drei Jahre jüngere Beckham begingen die Feierlichkeiten über mehrere Tage und nach jüdischer Tradition. Zu den Gästen gehörten neben den Familien laut dem „People“-Magazin unter anderem Mel C, die mit Beckhams Mutter Victoria Teil der Band Spice Girls war, sowie die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams und der britische Starkoch Gordon Ramsay. (caod.)