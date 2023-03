Auch Brooke Shields ist als junge Schauspielerin sexuell missbraucht worden. Wie die 57-Jährige der Zeitschrift „People“ sagte, zeigte sie den Übergriff vor mehr als 30 Jahren aber nicht an. Sie habe Angst gehabt, als Lügnerin abgestempelt zu werden.

„Ich bin heute wütender, als ich es damals sein konnte“, sagte Shields. Zur Zeit des Übergriffs hatte die Schauspielerin gerade ihren Abschluss an der Princeton University gemacht und suchte nach Rollen.

Nach einem Abendessen bot ein Hollywood-Produzent ihr an, von seinem Hotelzimmer aus ein Taxi zu rufen. Dort fiel er über die Schauspielerin her. „Ich habe mich nicht gewehrt, ich erstarrte nur“, erinnerte sie sich in der Filmdokumentation „Brooke Shields: Pretty Baby“, die in zwei Wochen auf der amerikanischen Plattform Hulu zu sehen ist.

In Produktionen wie Louis Malles „Pretty Baby“, in der sie eine Kinderprostituierte spielte, und dem für freizügige Szenen bekannten Film „Die blaue Lagune“ wurde Shields als frühreifer Nachwuchsstar sexualisiert.

„Wenn man das alles in der Dokumentation sieht, ist es ein Wunder, dass ich überlebt habe“, sagte die Schauspielerin, die inzwischen die Wellness-Plattform „Beginning is Now“ betreibt.