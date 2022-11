Neues von den Promis : Brooke Shields fühlte sich als Kindermodel benutzt

Das Interview, das die damals 15 Jahre alte Brooke Shields 1981 mit Barbara Walters führte, tut immer noch weh. „Ich fühlte mich benutzt“, sagte die Schauspielerin, als sie sich am Dienstag in der „Drew Barrymore Show“ an die Begegnung mit der Moderatorenlegende erinnerte.

Shields hatte sich damals in eher provokanten Posen für die Werbekampagne des Jeanslabels Calvin Klein fotografieren lassen. Auch der Slogan „You want to know what comes be­tween me and my Calvins? Nothing.“ lud Walters ein, dem Kindermodel eine verfrühte Sexualisierung zu unterstellen. „Sie fragte mich nach meinen Maßen und ließ mich auf­stehen“, beschwerte sich die Siebenundfünfzigjährige nun.

Ihre Mutter Teri Shields, ebenfalls Model und Schauspielerin, hatte sie ins Studio begleitet, hielt bei der Befragung durch Walters aber still. „Es war ein Fiasko“, sagte Shields.

Die Schauspielerin, die damals bereits durch Filme mit Nacktszenen wie „Pretty Baby“ und „Die blaue Lagune“ aufgefallen war, hatte in den vergangenen Monaten wiederholt gegen die 93 Jahre alte Walters ausgeholt. Das Interview sei „praktisch kriminell“ gewesen, warf Shields ihr in einem Podcast vor.