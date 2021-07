Bild: Reuters

Ein neuer Anwalt für Britney Spears

Britney Spears bringt sich juristisch gegen ihren Vater und Betreuer Jamie Spears in Stellung. Die Grammy-Preisträgerin, die seit 13 Jahren unter der Vormundschaft des früheren Bauunternehmers steht, möchte sich künftig durch den als Prominentenanwalt bekannten Mathew Rosengart vor Gericht vertreten lassen. Da Spears wegen der Betreuung aber keine Verträge unterzeichnen darf, muss das Oberste Gericht in Los Angeles dem Mandat noch zustimmen. Der frühere Anwalt der Sängerin, Samuel Ingham, hatte sich vor einigen Tagen verabschiedet. Bei ihrer ersten öffentlichen Anhörung vor drei Wochen behauptete Spears, Ingham habe jahrelang versäumt, die Aufhebung der „missbräuchlichen“ Betreuung zu beantragen. Wie das Internetportal TMZ meldete, plant Rosengart nun nicht nur die Absetzung von Jamie Spears als Betreuer, sondern auch ein Ende der Vormundschaft. Die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU), die sich in den vergangenen Monaten wiederholt für die 39 Jahre alte Sängerin („Toxic“) einsetzte, unterstützte Spears‘ Versuch, einen eigenen Anwalt zu wählen. „Wir bitten das Gericht, Britney dieses Recht zu gewähren, und sicherzustellen, dass sie Hilfe bekommt, um diese Entscheidung zu treffen“, forderte die Organisation am Dienstag bei Twitter und durch einen Brief an das Gericht. (ceh.)