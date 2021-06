Bild: Reuters

„Ich habe Spaß“

Britney Spears spielt mit dem Gedanken, nicht auf die Bühne zurückzukehren. In einem Instagram-Video ließ der Popstar die Fans am Donnerstag wissen, keine Pläne zu haben und das Leben vorerst auch ohne Auftritte zu genießen. „Mein Leben befindet sich gerade im Wandel, und ich habe Spaß“, sagte Spears. Die Sängerin, die seit einem Zusammenbruch im Jahr 2008 durch ihren Vater, Jamie Spears, betreut wird, hatte in den vergangenen Monaten wiederholt angedeutet, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Als Grund nannten ihre Anwälte unter anderem Jamie Spears‘ Versuche, ihr auf etwa 60 Millionen Dollar geschätztes Vermögen gegen ihren Willen zu kontrollieren. Unter dem Hashtag #FreeBritney verlangten auch die Fans, die Grammy-Preisträgerin („Toxic“) aus der Betreuung zu entlassen. Spears‘ lang erwarteter Auftritt vor Gericht in Los Angeles fällt aber aus. Wie das Oberste Bezirksgericht jetzt bestätigte, wird die Sängerin am Mittwoch nur per Video angehört. (ceh.)