Bild: Reuters

Der nächste Gang vor den Traualtar

Britney Spears ist möglicherweise bald wieder unter der Haube: Bei einer Autofahrt durch Los Angeles mit ihrem Lebensgefährten Sam Asghari fiel den Fotografen der Daily Mail am Sontag ein Diamant an der linken Hand der Sängerin auf. Ob Spears nach Ehen mit Jason Alexander und Kevin Federline den nächsten Gang vor den Traualtar plant, ließ sie aber offen. Die Neununddreißigjährige hatte Asghari vor fünf Jahren bei den Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo „Slumber Party“ getroffen. Wenig später zog der 27 Jahre alte Fitnesstrainer und Gelegenheitsschauspieler zu Spears nach Thousand Oaks bei Los Angeles. In sozialen Medien unterstützte Asghari in den vergangenen Monaten immer wieder ihre Versuche, nach 13 Jahren die gerichtlich angeordnete Betreuung durch ihren Vater Jamie Spears beenden zu lassen. Wie Spears früherer Leibwächter Fernando Flores jetzt in einem Interview mit The Sun sagte, sollen der Sängerin in den ersten Jahren der Vormundschaft jede Woche Antipsychotika und Antibabypillen verabreicht worden sein. In einer Anhörung vor dem Superior Court in Los Angeles Ende Juni hatte Spears ausgesagt, wieder heiraten zu wollen und weitere Kinder zu planen. (ceh.)