Bild: picture alliance / zz/GOTPAP/STAR MAX/IPx

„Ich mache eine kleine Pause“

Auf freizügige Fotos und Tanzvideos müssen die Fans vorerst verzichten. Nach der Ankündigung, das erste gemeinsame Kind mit ihrem Verlobten Sam Asghari zu erwarten, hat Britney Spears sich bis auf Weiteres aus den sozialen Medien verabschiedet. „Ich mache eine kleine Pause“, ließ die Sängerin ihre fast 41 Millionen Anhänger bei Instagram neben einem Video wissen, das ein Baby mit Herzchenbrille und Lockenwicklern zeigte. In den vergangenen Wochen hatte Spears berichtet, während ihrer beiden früheren Schwangerschaften unter perinatalen Depressionen gelitten zu haben. Sie plane daher, sich in den kommenden Monaten bei täglichen Yogaübungen zu entspannen. Die 40 Jahre alte Grammy-Preisträgerin („Toxic“) verlobte sich im vergangenen Herbst mit dem 12 Jahre jüngeren Fitnesstrainer und Model Asghari. In den Monaten zuvor hatte der gebürtige Iraner Spears bei dem Versuch unterstützt, die Betreuung durch ihren Vater Jamie Spears nach mehr als 13 Jahren durch ein kalifornisches Gericht beenden zu lassen. (ceh.)