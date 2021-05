Bild: dpa

Hinweise in den Gerichtsakten von 2008

Nach jahrelangen Spekulationen über Britney Spears‘ psychische Gesundheit sollen Gerichtsakten entdeckt worden sein, die auf eine Demenz hinweisen. Jamie Spears, Vater und Betreuer der 39 Jahre alten Sängerin, soll den Punkt „Dementia placement or treatment“ angekreuzt haben, als er im Jahr 2008 nach einem Zusammenbruch seiner Tochter die Vormundschaft beantragte. Laut „Sun“ tauchte der Antrag jetzt bei Recherchen für die Filmdokumentation „The Battle for Britney“ des britischen Senders BBC auf. Anhänger verwiesen auf die Fülle von Alben, Touren und Auftritten, welche die Sängerin („Toxic“) in den vergangenen 13 Jahren absolvierte. „Dass ein Demenz-Patient so ein Pensum schafft, ist nicht möglich“, sagte Hayley Herms, Mitglied der Bewegung #FreeBritney. Wie viele Mitstreiter, die das Ende einer gerichtlichen Betreuung der Sängerin fordern, deutete sie Unregelmäßigkeiten an. In den vergangenen Jahren wurde vor Gericht in Los Angeles wiederholt Jamie Spears‘ Kontrolle über Behandlung und Finanzen seiner Tochter diskutiert. Am 23. Juni steht ein weiterer Termin an, an dem voraussichtlich auch die Sängerin teilnimmt. (ceh.)