Britney Spears ist wieder schwanger

Die Pop-Sängerin teilt auf Instagram mit, dass sie ihr drittes Kind erwartet, Sam Elliott entschuldigt sich für harsche Kritik an „Power of the Dog“, und Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben geheiratet – der Smalltalk.