Bild: dpa

„Peinlich berührt“

Popprinzessin Britney Spears fühlt sich durch die Filmdokumentation „Framing Britney Spears“ bloßgestellt. „Ich habe die Dokumentation nicht gesehen, aber das, was ich mitbekommen habe, und das Licht, in dem ich dargestellt wurde, haben mich peinlich berührt. Ich habe zwei Wochen lang geweint und tue es immer noch“, ließ die Sängerin die Fans jetzt bei Instagram wissen. „Framing Britney Spears“, eine Produktion der „New York Times“, hatte Anfang Februar bei dem Streamingdienst Hulu Premiere gefeiert. Neben Spears‘ Aufstieg zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen in den Vereinigten Staaten zeigt sie auch die Debatte um die gerichtlich angeordnete Betreuung der Neununddreißigjährigen seit einem Zusammenbruch im Jahr 2008. Die Sängerin („Toxic“), die aus ihrer Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline zwei Söhne hat, lebt eher zurückgezogen mit ihrem Lebensgefährten, dem Fitnesstrainer Sam Asghari, in Thousand Oaks bei Los Angeles. Unterstützt von der Bewegung #FreeBritney beantragte die Grammy-Preisträgerin in den vergangenen Jahren wiederholt, ihren Vater Jamie Spears als Betreuer abzusetzen und sie nicht länger durch einen Vormund kontrollieren zu lassen. (ceh.)