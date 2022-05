Bild: AFP

Der Gang vor den Traualtar lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten. Sam Asghari, der seit September mit Britney Spears verlobt ist, ließ die Fans wissen, den Hochzeitstermin schon bestimmt zu haben. „Wir teilen den Termin aber erst am Tag nach der Trauung mit“, schrieb der Fitnesstrainer am Sonntag bei Instagram. Spears veröffentlichte am Wochenende zudem ein Bild, das sie mit Brautschleier zeigte. Im November hatte die Sängerin („Oops! ... I Did It Again“) schon angekündigt, das Brautkleid von Donatella Versace entwerfen zu lassen. Der Jurist Mathew Rosengart, der die Vierzigjährige im vergangenen Jahr auch bei der Beendigung der Betreuung durch ihren Vater Jamie Spears vertrat, soll derweil den Ehevertrag aufsetzen.Spears hatte Asghari 2016 bei den Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo „Slumber Party“ kennengelernt. Vor einigen Wochen gab sie bekannt, das erste gemeinsame Kind mit dem 28-Jährigen zu erwarten. Aus ihrer Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline hat Spears die Söhne Sean, 16 Jahre alt, und Jayden, 15 Jahre alt. Als sie 2004 mit Federline vor den Traualtar trat, hatte sie bereits eine Kurzehe mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander hinter sich. (ceh.)