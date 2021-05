Bild: AFP

Jetzt äußert sich Britney Spears

Bei der Debatte über ihre Karriere, ihr Leben und die Betreuung durch ihren Vater meldet sich jetzt auch Britney Spears zu Wort. Die 39 Jahre alte Sängerin warf der „New York Times“ und dem Sender BBC Scheinheiligkeit vor, nachdem beide in den Dokumentationen „Framing Britney Spears“ und „The Battle for Britney“ auch die Medien für ihren Zusammenbruch verantwortlich machten. „Diese Dokus sind so heuchlerisch. Sie kritisieren die Medien und machen dann genau dasselbe wie sie. Die Welt scheint sich für Negatives zu interessieren“, schrieb Spears bei Instagram. Die Grammy-Preisträgerin („Born To Make You Happy“) steht seit einem Aufenthalt in der Psychiatrie Anfang 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. In den vergangenen Jahren versuchte sie mehrfach, die Betreuung an Vertraute übertragen oder beenden zu lassen. Am 23. Juni soll Spears dazu vor Gericht in Los Angeles gehört werden. (ceh.)