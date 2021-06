Bild: dpa

Zwei Jahre lang geschwiegen

Nach der Anhörung vor einem Gericht in Los Angeles, bei der Britney Spears am Mittwoch das Ende der Betreuung durch ihren Vater Jamie Spears forderte, hat sie die Fans um Entschuldigung gebeten. Obwohl es der Sängerin schlecht gegangen sei, habe sie ihnen in sozialen Medien zwei Jahre lang Glück und Zufriedenheit vorgespielt. „Ich habe das getan, weil mir mein Stolz im Wege stand und weil es mir peinlich war zuzugeben, was mit mir los war“, gab die Neunundreißigjährige via Instagram zu. Bei der ersten öffentlichen Anhörung zur Betreuung durch ihren Vater hatte Spears den früheren Bauunternehmer beschuldigt, sie wie eine Gefangene zu halten, sie zu Auftritten zu zwingen und eine Heirat mit ihrem Freund Sam Asghari zu verbieten. Zudem habe Jamie Spears ihr eine Spirale einsetzen lassen, um eine Schwangerschaft auszuschließen. Die Grammy-Preisträgerin („Womanizer“) steht seit 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters. Nach der Trennung von ihrem früheren Ehemann Kevin Federline sowie dem Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Söhne Sean und Jayden hatte sie 2007 einen Zusammenbruch erlitten. Als Grund für die Betreuung nannte Jamie Spears damals „demenzartige Aussetzer“ der Sängerin. (ceh.)