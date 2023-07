In drei Monaten erst soll Britney Spears’ Buch erschienen – ihre Autobiographie steht aber jetzt schon an der Spitze der Amazon-Buchcharts. Im Buch verarbeitet sie auch ihre Zeit unter Vormundschaft.

Britney Spears ist auch in Buchform ein Bestseller. Schon drei Monate vor der Veröffentlichung ihrer Autobiographie „The Woman In Me“ steht die amerikanische Sängerin nach zahlreichen Vorbestellungen auf der Liste der Neuerscheinungen bei Amazon auf dem ersten Platz.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Spears‘ Erinnerungen Ende Oktober auf den Markt kommen. „Ich habe wie eine Wahnsinnige an diesem Buch gearbeitet und brauchte dabei viele Therapiesitzungen“, ließ die Einundvierzigjährige die Fans auf Instagram wissen.

15 Millionen Dollar Gage

Spears hatte im vergangenen Herbst angekündigt, ihre Erfahrungen in der Musikindustrie und ihr Leben abseits der Bühne in Buchform zu verarbeiten. Die Autobiographie „The Woman In Me“, welche die Sängerin („Toxic“, „...Baby One More Time“) auf dem Cover im silberfarbenen Minirock und mit verschränkten Armen über den nackten Brüsten zeigt, schildert auch die fast 14 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie.

Wie das Branchenblatt „Variety“ schreibt, soll der New Yorker Verlag Gallery Books Spears für ihre Erinnerungen 15 Millionen Dollar gezahlt haben.