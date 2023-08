Britney Spears tanzt weiter. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass ihr dritter Ehemann Sam Asghari die Scheidung eingereicht hat, äußerte sich die Popsängerin am Samstag auf Instagram. „Sechs Jahre sind eine lange gemeinsame Zeit“, schrieb die 41-Jährige zu einem für sie typischen Video, auf dem sie sich ausgelassen um sich selbst dreht.

Die Trennung habe sie schockiert, schrieb sie weiter. „Aber ehrlich gesagt konnte ich den Schmerz nicht länger ertragen.“ Gleichwohl stellte die Sängerin klar: „Ich werde nicht erklären, wie es dazu kam, denn das geht niemanden etwas an.“ Nach außen habe sie aber zu lange eine perfekte Welt aufrecht erhalten. „Ich würde gerne meine Gefühle und Tränen zeigen, aber ich musste meine Schwächen schon immer verstecken.“ Sie gebe aber ihr Bestes, stark zu bleiben, und es gehe ihr gut, versicherte die Sängerin. Sie bedankte sich außerdem für die Nachrichten von Freunden.

Mehr zum Thema 1/

Spears und Asghari hatten 2016 beim Dreh eines Musikvideos kennengelernt und sich im Juni 2022 vor rund 60 Gästen das Ja-Wort gegeben, darunter Sängerin Madonna, Schauspielerin Drew Barrymore, Reality-Star Paris Hilton und Modeschöpferin Donatella Versace. Für Schlagzeilen sorgte, dass Spears erster Ehemann Jason Alexander zuvor versucht hatte, die Hochzeitsvorbereitungen zu stören. Spears hatte ihren Jugendfreund Alexander 2004 in Las Vegas geheiratet, die Ehe wurde nach nur 55 Stunden wieder annulliert. Anschließend war Spears drei Jahre lang mit Kevin Federline verheiratet, mit dem sie auch zwei gemeinsame Söhne hat.

Die Sängerin, die 1999 in jungen Jahren mit „...Hit Me Baby One More Time“ ihren Durchbruch feierte, zählt mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Popstars. 2007 sorgte sie mit mehreren öffentlichen Zusammenbrüchen für Schlagzeilen, bis sie schließlich 2008 auf Antrag ihrer Eltern entmündigt wurde und anschließend mehr als 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters stand. In dieser Zeit veröffentlichte sie mehrere Alben und hielt eine Dauershow in Las Vegas. Spears beklagte später unter anderem, ihr Vater habe sie während der Vormundschaft massiv kontrolliert und überwacht.