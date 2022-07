Enthüllungsbuch : Der Rassist im Königshaus

Ein neues Buch will wissen, wer Meghan im Palast schmähte – zumindest angeblich. Denn besonders glaubwürdig ist die Quelle nicht. Die Anschuldigung passt auch nicht zu dem, was Meghan und Harry im Interview bei Oprah Winfrey sagten.

Es war am 12. Februar 2018, als Meghan Markle einen Brief bekam. Er war zumindest an sie adressiert, landete in der Poststelle des St-James’s-Palasts und löste einen Terroralarm aus. Denn der Um­schlag enthielt ein weißes Pulver. Doch es war kein Anthrax-Anschlag, das Pulver war im Grunde harmlos. Es war ein Gesichtspuder, mit dem man seinen Teint aufhellen kann. Die Botschaft in dem Brief zusammen mit dem Puder wurde von Scotland Yard als „rassistisch motiviertes Hassverbrechen“ eingestuft.

Die Amerikanerin war damals noch die Verlobte von Prinz Harry, die Hochzeit sollte erst drei Monate später stattfinden. Es war nicht das erste Mal, dass Meghan rassistisch angegriffen oder beleidigt wurde. Harry hatte schon im November 2016 in einer offiziellen Stellungnahme, die auch vom Königshaus veröffentlicht und unterstützt wurde, „die Welle von Schmähungen und Beschimpfungen“ beklagt, denen sich seine damalige Freundin ausgesetzt sah: in sozialen Medien genauso wie auf Titelseiten britischer Boulevardblätter.