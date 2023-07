Aktualisiert am

Boris Johnson, damaliger Premierminister von Großbritannien, und seine Frau Carrie im Juni 2022 in London. Bild: dpa

Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson ist abermals Vater geworden. „Willkommen auf der Welt, Frank Alfred Odysseus Johnson, geboren am 5. Juli um 9.15 Uhr“, schrieb seine Ehefrau Carrie Johnson am Dienstag im Onlinedienst Instagram zu einem Foto, das sie mit ihrem Neugeborenen zeigt. Es ist das dritte Kind des Ex-Regierungschefs mit der früheren Medienberatin von Johnsons konservativer Partei – insgesamt ist Boris Johnson mindestens achtfacher Vater.

„Können Sie raten, welchen Namen mein Mann gewählt hat?!", fragte Carrie Johnson in Anspielung auf die bekannte Leidenschaft des konservativen Politikers für griechische Mythologie. Sie „liebe jede Minute der schläfrigen Baby-Blase“, schrieb Carrie Johnson weiter.

Das erste gemeinsame Kind des Paares, Wilfred, war im April 2020 zur Welt gekommen, kurz nachdem Boris Johnson wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation gelegen hatte. Romy wurde im Dezember 2021 geboren, als Boris Johnson noch britischer Regierungschef war.

Im darauffolgenden Sommer musste er nach einer Revolte in seiner konservativen Partei wegen zahlreicher Skandale zurücktreten, unter anderem wegen Parties in der Downing Street während des Corona-Lockdowns. Im vergangenen Monat trat der 59-Jährige zudem als Abgeordneter zurück, nachdem ein Ausschuss in einer Untersuchung festgestellt hatte, dass Johnson das Parlament zu seiner Kenntnis über die Partys belogen habe.

Vier Kinder hat er mit seiner zweiten Ehefrau, der Anwältin Marina Wheeler. Eine weitere Tochter hat er aus einer außerehelichen Beziehung.

Im September 2021, kurz vor der Geburt von Tochter Romy und nach jahrelangen Spekulationen über die Zahl seiner Kinder, bestätigte Johnson in einem Interview mit dem US-Fernsehender NBC, dass er derzeit sechs Kinder habe. Der Gerüchteküche über die tatsächliche Anzahl seiner Nachkommenschaft schob seine Äußerung dennoch keinen Riegel vor.