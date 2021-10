Bild: Screenshot/Playboy

„Ein wichtiger Schritt für die LGBT-Community“

Mit Strumpfhose, Corsage und den traditionellen Bunny-Ohren ziert Bretman Rock als erster homosexueller Mann das Cover des amerikanischen Playboy. „Das Titelblatt ist ein wichtiger Schritt für die LGBT-Community und für meine braunen Mitmenschen“, twitterte Rock, der vor 23 Jahren auf den Philippinen geboren wurde. Nach ersten Videos als Komiker bei Youtube war Rock durch Schmink-Tutorials berühmt geworden. Es folgte ein eigenes Kosmetikunternehmen, die Realityshow „MTV Following: Bretman Rock“ und Auftritte in Musikvideos wie Bella Poarchs „Build a Bitch“. Mit fast 18 Millionen Anhängern zählt Rock inzwischen zu den Beauty-Influencern mit der größten Reichweite. Der Playboy, der im vergangenen Jahr die Printausgabe einstellte und nur noch digital erscheint, ist für nackte bis spärlich bekleidete Frauen bekannt. Gelegentlich durften in der fast 70 Jahren langen Geschichte der Zeitschrift aber auch Männer, unter ihnen Playboy-Gründer Hugh Hefner, Bad Bunny und Bruno Mars, auf das Cover. (ceh.)