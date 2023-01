Neues von den Promis : Brendan Fraser möchte nicht mehr aussehen wie in „Die Mumie“

Brendan Fraser will nicht mehr aussehen, wie in seiner Rolle als Rick O’Connell in den „Mumie“-Filmen. In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Telegraph“ sprach der 54-Jährige über den Verlauf seiner Karriere und inwieweit er als junger Mann einem gewissen Aussehen entsprechen musste.

Der Schauspieler, der damals Anfang 30 war, galt wegen seines muskulösen Körperbaus und attraktiven Gesichts als Hollywoods Beau. „Es ergibt Sinn, dass ich so aussehen musste, wenn alles, was sie mir zum Anziehen gaben, im Prinzip ein Lendenschurz war.“

Fraser spielte den gut aussehenden Abenteurer Rick O’Connell in insgesamt drei Filmen: „Die Mumie“ (1999), „Die Mumie kehrt zurück“ (2001) sowie in „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“. Zuvor war er für einen ähnlichen Typ gecastet worden: Im Film „George – Der aus dem Dschungel kam“ von 1997 spielt er, spärlich bekleidet, einen Mann, der unter Tieren aufwächst.

Rückzug aus Hollywood

Der Schauspieler habe sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem er 2002 bei einem Mittagessen in der Filmbranche betatscht worden sein soll. Über den angeblichen Vorfall sagte er: „Ich wusste ab diesem Punkt in meinem Leben, dass ich mich zurückziehen musste. Und das habe ich dann auch getan.“ Er fügte hinzu: „Ich bin jetzt älter, ich sehe nicht mehr so aus wie damals – und das will ich auch nicht mehr unbedingt.“

Vielmehr habe er seinen „Frieden damit gemacht“, wer er jetzt sei. „Ich bin froh, dass die Arbeit, die ich machen kann, auf einer emotionalen Realität basiert, die zwar nicht der meines eigenen Lebens entspricht, mit der ich mich aber stark identifizieren kann.“

Um seine letzte Rolle als stark übergewichtiger Mann namens Charlie in Darren Aronofskys „The Whale“ zu verkörpern, trug Fraser Prothesen, die mehr als 130 Kilogramm wogen. Die Darstellung löste in den Vereinigten Staaten eine Debatte darüber aus, ob solche sogenannten „Fatsuits“ im Filmgeschäft getragen werden sollten.

Fraser entgegnete den Kritikern: „Mir war bewusst, dass diese Darstellung sensibel und ehrlich sein muss. Charlie dabei in Anführungszeichen zu setzen – ihn zu verklären oder ihn zu einer Zirkusnummer zu machen – ist nichts, an dem ich teilhaben wollte.“ Fraser wurde kürzlich für seine Comeback-Rolle in „The Whale“ für einen Oscar als bester Schauspieler nominiert.