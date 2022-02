Bild: dpa

Streit ums Weingut

Brangelinas Scheidungskrieg geht in die nächste Runde. Oscar-Preisträger Brad Pitt, inzwischen seit mehr als fünf Jahren von Angelina Jolie, ebenfalls Oscar-Preisträgerin, getrennt, bemüht ein weiteres Mal die kalifornischen Gerichte. Der Achtundfünfzigjährige reichte jetzt Klage ein, weil die Schauspielerin („Maleficent“) ihren Anteil an dem ehemals gemeinsamen Weingut Château Miraval im Süden Frankreichs heimlich an einen russischen Oligarchen verkauft habe. Pitt verlangt nun, dass Jolie den Vertrag mit Yuri Shefler, Chef des Weinkonzerns Tenute del Mondo, rückgängig macht und für finanzielle Schäden aufkommt. Entgegen früherer Vereinbarungen, heißt es in der Klageschrift, habe die Sechsundvierzigjährige sich vor dem Verkauf nicht mit Pitt abgestimmt. Zudem sei es dem Schauspieler („Ad Astra“) unmöglich, das Weingut wirtschaftlich mit Shefler zu führen. „Jolie hat sich über alle juristischen und ethischen Pflichten hinweggesetzt. Dabei hat sie die Rechte des einzigen Menschen verletzt, der Geld und Schweiß in das Projekt gesteckt hat“, zitiert das Internetportal TMZ einen Vertrauten Pitts. Château Miraval, wo Pitt und Jolie 2014 vor ihren Kindern Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox und Vivienne heirateten, soll etwa 160 Millionen Dollar wert sein. Das frühere Glamourpaar hatte es 2008 für knapp 30 Millionen Dollar gekauft. (ceh.)