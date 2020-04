© YouTube/SaturdayNightLive/Screenshot F.A.Z.

Pitt: „Wunder sollten nicht der beste Plan sein“

In der Rolle des amerikanischen Corona-Experten Anthony Fauci hat Brad Pitt Präsident Donald Trumps Krisenmanagement kritisiert. Trumps Versprechen, das Virus werde „wie durch ein Wunder“ wieder verschwinden? „Wunder sollten nicht der beste Plan sein“, spottete Pitt online als Überraschungsgast der Comedyshow „Saturday Night Live“. Auch über Trumps Aussage, amerikanische Wissenschaftler würden „relativ bald“ einen Impfstoff entwickeln, machte sich der mit grauer Perücke und Goldrandbrille verkleidete Oscar-Preisträger lustig: „,Relativ bald‘ ist ein interessanter Satz. In Relation zur Geschichte der Welt kommt der Impfstoff tatsächlich eher schnell.“ Fauci, der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, hatte in den vergangenen Wochen die Pressekonferenzen des Weißen Hauses begleitet. Dabei zeigten die Kameras mehrmals, wie Fauci bei Trumps Stellungnahmen das Gesicht verzog. Als eine Reporterin des Senders CNN den 79 Jahre alten Immunologen vor zwei Wochen fragte, welcher Darsteller ihn in einem Film über die Pandemie spielen sollte, hatte er Brad Pitt vorgeschlagen. (ceh.)