45 Sekunden Redezeit

Brad Pitt ist eher für seine Zurückhaltung bekannt. Bei der Oscar-Verleihung überraschte der Schauspieler allerdings mit einer Anspielung zum gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. „Man hat mir gesagt, dass ich 45 Sekunden hier oben habe. Das sind 45 Sekunden mehr, als der Senat John Bolton gegeben hat“, spottete Pitt zu Beginn seiner Dankesrede über die Weigerung des Senats, den früheren Nationalen Sicherheitsberater zu möglichen Verfehlungen Trumps anzuhören. Der Sechsundfünfzigjährige, der nach zwei Oscars als Produzent in der Nacht zu Montag für Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ auch mit einer Trophäe als bester Nebendarsteller geehrt wurde, witzelte zudem über ein cineastisches Nachspiel des Amtsenthebungsverfahrens. „Vielleicht dreht Quentin einen Film darüber. Aber dieses Mal treffen die Erwachsenen die richtige Entscheidung“, sagte er und spielte damit auf Trumps Freispruch an. Hinter der Bühne des Dolby Theatre ließ Pitt seiner Frustration über das Ergebnis des Verfahrens freien Lauf: „Ich war ziemlich enttäuscht. Es ist traurig, wenn politische Manöver die richtige Entscheidung übertrumpfen.“ (ceh.)