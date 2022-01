Bild: dpa

Gemeinsame Abendessen beim Italiener

Hollywood-Star Brad Pitt soll sich in eine Nachbarin, die schwedische Sängerin Lykke Li, verliebt haben. Wie Pitt wohnt die Fünfunddreißigjährige im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles. In den vergangenen Wochen wurden der 58 Jahre alte Schauspieler und die Sängerin wiederholt beim gemeinsamen Abendessen bei Mother Wolf, einem italienischen Restaurant an der Wilcox Avenue, gesehen. Eine Bestätigung der Romanze steht aber noch aus. Fünf Jahre nach der abrupten Trennung streitet Oscar-Preisträger Pitt derweil weiter mit seiner früheren Ehefrau Angelina Jolie um das Sorgerecht für die gemeinsamen minderjährigen Kinder Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne. Auch Li hat bereits eine Scheidung hinter sich. Sie trennte sich vor einigen Jahren von dem amerikanischen Produzenten und Musiker Jeff Bhasker, mit dem sie einen fünf Jahre alten Sohn, Dion, hat. (ceh.)