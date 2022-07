14 Monate nach dem Ja-Wort : Hochzeitsparty für Boris und Carrie Johnson

Aktualisiert am

Während der Corona-Pandemie durfte nur 30 Gäste an der Hochzeit von Boris und Carrie Johnson teilnehmen. 14 Monate später wurde nun die große Party nachgeholt – bei einem Großspender der Tories

Offizielles Hochzeitsfoto: Am 29. Mai 2021 hatte Boris Johnson Carrie geheiratet. Bild: dpa

Mehr als ein Jahr nach ihrer bescheidenen Trauung zu Corona-Zeiten haben Carrie und Boris Johnson ihre Hochzeit im Garten eines Herrenhauses mit einer großen Party nachgefeiert. Etwa 200 Gäste waren am Samstag auf den Landsitz von Lord Bamford eingeladen worden, einem Bauunternehmer und Großspender der Konservativen Partei. Ursprünglich sollte das Fest in Chequers stattfinden, dem traditionellen Landsitz der britischen Premierminister, aber Johnsons Rücktrittsankündigung hatte den Plan als nicht mehr opportun erscheinen lassen und ihn dazu gezwungen, nach einer Alternative Ausschau zu halten.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Zu den Gästen zählten neben Familienangehörigen zahlreiche politische Weggefährten Johnsons und Freunde seiner Frau. Zentrum der Feierlichkeiten war ein weißes Festzelt auf dem weitläufigen Gelände der Bamfords in Gloucestershire. Als Sitzgelegenheiten dienten Strohballen.

Organic Eiscreme und ein geliehenes Brautkleid

Auch modisch setzte Carrie Johnson ein Zeichen der Enthaltsamkeit in Zeiten der „Cost of Living Crisis“. Sie lieh sich ihr Kleid von der Designerin Savannah Miller, das im Einkauf mehr als 4000 Euro gekostet hätte, über eine Website für den Tagessatz von etwa 30 Euro.

Auf dem Speiseplan standen unter anderem Bio-Rind, südafrikanische Würstchen, Mais-Tortilla-Tacos und „altertümlicher Getreide-Salat“. Immerhin gab es auch hausgemachte Eiscreme von Lady Bamford, die vor einigen Jahren die „Daylesford Organic Farm“ aufgebaut hat, die die Johnsons schon lange beliefert.

Johnson, der zwei Kinder mit Carrie hat, war vor der Feier kritisiert worden, dass er in einer wirtschaftlichen angespannten Situation seine Hochzeit nachfeiert. Außenministerin Liz Truss, der sich um seine Nachfolge beworben hat, verteidigte den Premierminister am Wochenende. “Ich denke, er hat das Recht, seinen Hochzeitstag zu genießen, und ich wünsche ihm und Carrie und der ganzen Familie das Beste“, sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt in Bromley.