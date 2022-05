Bild: AP

Hinter den Kulissen intrigiert

Der Kardashian-Clan war wohl doch eine Nummer zu groß: Blac Chyna, im Jahr 2016 einige Monate mit Rob Kardashian verlobt, ist mit ihrer Verleumdungsklage gegen die früheren Verwandten gescheitert. Das Model hatte den Realitydarstellerinnen Kim, Kourtney und Khloé Kardashian sowie deren Mutter Kris Jenner im Herbst 2017 vorgeworfen, sie in sozialen Medien bloßgestellt zu haben. Zudem trug Blac Chyna, bürgerlich Angela Renée White, bei Gericht in Los Angeles vor, die Familie ihres ehemaligen Lebensgefährten habe hinter den Kulissen intrigiert, um eine zweite Staffel der Realityshow „Rob & Chyna“ zu verhindern. Insgesamt verlangte die frühere Stripperin fast 140 Millionen Dollar Schadenersatz. Auch in zwei Prozesswochen konnte Blac Chyna die Geschworenen aber nicht überzeugen. Der Clan, urteilte die Jury am Montag, habe zwar seine wirtschaftlichen Interessen vertreten, schulde der Mutter von Rob Kardashians fünf Jahre alter Tochter Dream aber keinen Schadenersatz. Während des Verfahrens hatte der 35 Jahre alte Bruder von Kim, Kourtney und Khloé Kardashian ausgesagt, Blac Chyna habe ihn während der kurzen Beziehung mit einer Metallstange verprügelt, mit einer Waffe bedroht und mit einem Ladekabel gewürgt. Rob Kardashian hatte sich damals mit der Veröffentlichung freizügiger Fotos seiner ehemaligen Verlobten revanchiert. (ceh.)