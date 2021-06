Bild: dpa

„Im Kerker des Familienrechts“

Alec Baldwin und Johnny Depp fühlen sich durch die amerikanische Scheidungsindustrie gebeutelt. „Ich wurde durch dem Leid und den Bloßstellungen eines Rechtssystems ausgesetzt, das ich mit einer kriminellen Organisation vergleiche, weil sie Schmerzen zufügt, um Geld zu erpressen“, erinnerte sich Baldwin an die Jahre nach der Trennung von Ehefrau Kim Basinger und den folgenden Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter Ireland vor 20 Jahren. Auch Depp, dessen Ehe mit der Schauspielerin Amber Heard 2016 nach einem Ehejahr in die Brüche ging, ist nach Unterhaltsverhandlungen und gegenseitigen Verleumdungsklagen noch nicht über die Scheidung hinweg. „Wenn Ihr in dem Kerker des Familienrechts gefangen gehalten werdet, sollte ,The Respondent‘ Euer ständiger Begleiter sein“, schrieb der Hollywoodstar jetzt im Vorwort des Buches „The Respondent: Exposing the Cartel of Family Law“ seines Schauspielkollegen Greg Ellis. Ellis, der mit Depp für „Fluch der Karibik“ vor der Kamera stand und sich vor einigen Jahren scheiden ließ, wirft dem amerikanischen Rechtssystem Voreingenommenheit gegen Männer und Väter vor. Auch Baldwin und Depp, die sich in Ellis‘ Buch an eigene Enttäuschungen erinnern, wetterten immer wieder öffentlich über den angeblich schonenden Umgang der Familiengerichte mit früheren Partnerinnen. (ceh.)