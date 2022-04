Bild: dpa

Der kleine Prinz wird Vier

Zum Geburtstag ihres jüngsten Sohnes hat die begeisterte Hobby-Fotografin Herzogin Kate (40) mehrere Fotos von Prinz Louis veröffentlicht. Der Junge, der am Samstag seinen vierten Geburtstag feierte, ist darauf barfuß zu sehen, wie er mit einem Cricketball vor den Dünen eines Strandes in der ostenglischen Grafschaft Norfolk herumtollt. Unter seinem grauen Pullover trägt der kleine Prinz standesgemäß ein weißes Hemd, seine kurze grüne Hose sieht dafür etwas mehr nach Freizeitlook aus. Die Fotos von Louis – aktuell der Fünfte in der britischen Thronfolge – sollen aus diesem Monat stammen.Aus dem Palast kamen Glückwünsche: „Happy 4th Birthday Prince Louis!“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family – versehen mit einer roten Geburtstagstorte.Die Familie von Prinz William (39) und Kate verbringt viel Zeit in ihrem Wohnsitz Anmer Hall nahe der Küste, der zum königlichen Sandringham Estate in Norfolk gehört. (dpa)