Bild: AFP

Bill Gates ärgert seine Nachbarn mit ständigem Baulärm

Der Technologie-Milliardär Bill Gates geht den neuen Nachbarn schon vor dem Einzug in seine Junggesellenvilla auf die Nerven. Der Sechsundsechzigjährigen ließ das Anwesen im kalifornischen San Diego nicht nur bis auf die Wände niederreißen, sondern lässt es auch rund um die Uhr wiederaufbauen. Wie die „New York Post“ meldete, beschweren sich die Nachbarn der Strandgemeinde Del Mar immer wieder über Lärm und das Aufgebot von Wachleuten. „Das Projekt belastet die gesamte Nachbarschaft“, sagte ein Anwohner der Zeitung.Gates hatte das 43 Millionen Dollar teure Anwesen vor zwei Jahren zusammen mit seiner damaligen Ehefrau Melinda gekauft. Nach der unerwarteten Scheidung im vergangenen Frühjahr entschloss er sich, es zu behalten und nach seinen Wünschen umbauen zu lassen. Der Microsoft-Gründer besitzt zudem Häuser in Rancho Santa Fe, etwa eine halbe Stunde entfernt von Del Mar, in Palm Springs und in Medina im Bundesstaat Washington, wo er auch mit seiner früheren Ehefrau und den gemeinsamen Kindern Jennifer, Phoebe und Rory lebte. (ceh.)