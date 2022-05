Bild: AFP

„Das war ein riesiger Fehler“

Dass die Bekanntschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein keine gute Idee war, hat auch Bill Gates nun eingesehen. „Das war ein riesiger Fehler“, gab der Microsoft-Gründer am Sonntag bei einem Interview mit der britischen „Times“ zu. Gates habe nicht erkannt, dass er dem New Yorker Finanzberater, der im Sommer 2019 nach weiteren Missbrauchsvorwürfen erhängt in einer Gefängniszelle gefunden wurde, durch gemeinsame Auftritte zu Ansehen verholfen habe. Der Technologiemilliardär lernte Epstein im Jahr 2011 kennen. Damals hatte der frühere Mathematiklehrer bereits eine Haftstrafe wegen der sexuellen Beziehung mit einer Minderjährigen abgesessen. Nach Verdächtigungen über einen Pädophilenring mit Prominenten wie Prinz Andrew und dem amerikanischen Staranwalt Alan Dershowitz beteuerte Gates aber immer wieder, mit Epstein nur über Wohltätigkeitsprojekte gesprochen zu haben. Dass die Beziehung des Sechsundsechzigjährigen zu dem Sexualstraftäter doch enger war als behauptet, deutete seine frühere Ehefrau Melinda French Gates wiederholt an. Die 57 Jahre alte Texanerin hatte im Sommer 2019 einige Wochen nach Epsteins Verhaftung die Scheidung eingereicht. Wie French Gates später sagte, habe die Verbindung ihres Ehemannes zu Epstein bei der Trennung eine Rolle gespielt. (ceh.)