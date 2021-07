Bild: AFP

Emotionaler Konferenzauftritt

Bill Gates hat bei der Allen & Company Conference in Sun Valley, auch bekannt als Sommerlager für Milliardäre, nicht nur über Klimawandel diskutiert. Wie ein Teilnehmer des jährlichen Treffens in Idaho der „New York Post“ sagte, soll der Microsoft-Gründer in der vergangenen Woche auch zugegeben haben, für die Trennung von Ehefrau Melinda verantwortlich zu sein. „Er wurde sehr emotional. Er hat fast geweint“, sagte der anonyme Konferenzteilnehmer dem Blatt. Melinda French Gates hatte Anfang Mai nach 27 Ehejahren die Scheidung eingereicht. Sie begründete die Trennung damals mit „unheilbarer Zerrüttung“. Wie in den Wochen nach der offiziellen Trennung des einstigen Powerpaares bekannt wurde, soll ihr 65 Jahre alter Ehemann immer wieder Affären unterhalten haben. Zudem missfiel French Gates angeblich seine Verbindung zu dem verstorbenen Finanzmanager und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Laut Recherchen amerikanischer Medien soll Gates Epstein in den Jahren 2011 bis 2014 wiederholt getroffen haben. (ceh.)