Prüfung einer Entscheidung abgelehnt

Die Staatsanwaltschaft in Pennsylvania hat bei der Causa Bill Cosby eine Niederlage eingesteckt. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten lehnte am Montag die Prüfung einer Entscheidung des höchsten Gerichts des Bundesstaats ab, das den wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Unterhaltungskünstler im vergangenen Juni unerwartet freigelassen hatte. Der Supreme Court in Pennsylvania hatte sich damals der Darstellung der Verteidigung angeschlossen, nach der Cosby wegen einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft des Bezirks Montgomery im Jahr 2005 nicht länger strafrechtlich zu sexuellem Missbrauch verfolgt werden durfte. Im Gegenzug hatte der Vierundachtzigjährige bei einem Zivilverfahren zugegeben, die Sportmanagerin Andrea Constand sowie weitere Frauen betäubt und sexuell missbraucht zu haben. Als 2014 und 2015 abermals öffentliche Anschuldigungen einiger Dutzend mutmaßlicher Opfer laut wurden, erhob die Staatsanwaltschaft 2016 schließlich doch Anklage. Nach einem Fehlprozess wurde der Komiker und Schauspieler („The Cosby Show“) im Sommer 2018 bei einem zweiten Verfahren zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt. Während der inzwischen angeblich erblindete Künstler in der State Correctional Institution Phoenix im Bezirk Montgomery einsaß, legten seine Anwälte Berufung ein. Ende Juni 2021 kam Cosby schließlich frei. (ceh.)