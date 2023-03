Bundesverfassungsgericht : Sicherungsverwahrter durfte nicht für 96 Stunden fixiert werden

Ein Mann in Sicherungsverwahrung war vier Tage lang in einem Krankenhaus behandelt worden und dabei entweder an Füßen oder Händen gefesselt. Die JVA führte Fluchtgefahr an – die Richter in Karlsruhe überzeugte das nicht.