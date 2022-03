Bild: dpa

Netflix: „Er ist nur ein Mann „

Der amerikanische Schauspielveteran Sam Elliott hat für schwule Cowboys nicht viel übrig. Der Siebenundsiebzigjährige verglich den für 12 Oscars nominierte Western „The Power of the Dog“ mit einer Stripshow männlicher Tänzer. „In dem Film laufen alle mit Cowboyhosen und nacktem Oberkörper herum. Der ganze verdammte Film ist durchzogen mit Anspielungen auf Homosexualität“, machte Elliott seinem Ärger am Montag bei einem Interview für den Podcast „WTF with Marc Maron“ Luft. Der Western, in dem Benedict Cumberbatch einen heimlich schwulen Rancher spielt, sei „ein Stück Scheiße“. Der Kalifornier machte auch vor der Regisseurin Jane Campion nicht halt. Sie sei zwar eine brillante Filmemacherin, habe als Neuseeländerin aber keine Ahnung vom amerikanischen Westen. „Und warum hat sie den Film in Neuseeland gedreht und das Ganze dann als Montana ausgegeben?“, schimpfte Elliott, der in seiner langen Hollywood-Karriere für Produktionen wie „Tombstone“ und „The Shadow Riders – Im Schatten der Sklaven“ vor der Kamera stand. Netflix, das Campions Western vertreibt, nahm es gelassen. Am Dienstag veröffentlichte das Unternehmen bei Twitter ein Szenenfoto mit Kirsten Dunst, ihrem Filmsohn Kodi Smit-McPhee und einer Textzeile an Elliotts Adresse: „Er ist nur ein Mann. Nur ein anderer Mann.“ (ceh.)