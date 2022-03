Bild: AFP

Neben Gigi hässlich gefühlt

Das amerikanische Model Bella Hadid hat das bestätigt, was eigentlich nicht zu übersehen war: Für ihre Nase hat sie sich unters Messer gelegt. „Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten. Ich glaube, dass ich mich an sie gewöhnt hätte“, sagte die Tochter des palästinensisch-amerikanischen Bauträgers Mohamed Hadid und der niederländisch-amerikanischen Realitydarstellerin Yolanda Hadid der „Vogue“. Sie habe den Eingriff schon im Alter von 14 Jahren vornehmen lassen, da sie sich neben ihrer älteren Schwester Gigi hässlich gefühlt habe. Hadid, die auch auf dem Cover der April-Ausgabe des amerikanischen Modeblatts zu sehen ist, hatte Schönheitsoperationen in der Vergangenheit immer wieder bestritten. In dem ungewöhnlich persönlichen Interview gab die Fünfundzwanzigjährige auch zu, jahrelang unter Essstörungen und Depressionen gelitten zu haben. Hadid unterschrieb als Sechzehnjährige den ersten Modelvertrag. Nach Schauen für Chanel, Marc Jacobs und Ralph Lauren gehört die gebürtige Washingtonerin, die in Kalifornien aufwuchs, inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern der Modebranche. (ceh.)