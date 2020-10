© dpa

Klage eingereicht

Der frühere Tarzan-Darsteller Ron Ely hat nach tödlichen Polizeischüssen auf seinen Sohn Cameron Klage gegen das Sheriffbüro in Santa Barbara eingereicht. Vier Beamte sollen im Oktober 2019 nach einem Notruf zu einem Familienstreit insgesamt 22 Kugeln auf den Dreißigjährigen abgegeben haben, obwohl er unbewaffnet gewesen sei und die Hände wie verlangt nach oben gehalten habe. Laut Klageschrift versäumten es die Beamten damals auch, einen Krankenwagen für Elys Ehefrau Valerie Lundeen zu rufen. Cameron Ely hatte zuvor mehrfach auf seine Mutter eingestochen. Die Zweiundsechzigjährige sei in der Villa der Familie verstorben, so die Klage, nachdem sie 30 Minuten lang nicht ärztlich versorgt worden sei. Die Umstände des Familiendramas blieben bislang im Dunklen. Auch das mögliche Motiv von Cameron Ely, einem Wachmann mit Harvard-Studium, geben weiter Rätsel auf. Der 81 Jahre alte Ron Ely, der Mitte der Sechziger durch die Tarzan-Serie des Senders NBC berühmt wurde, hatte eher zurückgezogen mit seiner Ehefrau im Küstenort Santa Barbara verbracht. (ceh.)