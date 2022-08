Neues von den Promis : Bekommt Harald Schmidt zu wenig Rente?

Aktualisiert am

Vor einigen Tagen hatte der ehemalige Fernsehmoderator Harald Schmidt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa anlässlich seines 65. Geburtstags für Verwunderung gesorgt. Denn dort sagte Schmidt, er werde eine staatliche Minirente von gerade einmal 272 Euro bekommen. Und das, obwohl er durch seine Arbeit am Theater und für das ZDF „15 Jahre voll einbezahlt“ habe. Diese Rente wolle er durchaus haben: „Die kassier ich auch knallhart, ich hab ja einbezahlt, das steht mir zu. Das ist ja kein Almosen, das ist ein Deal, den ich mit dem Staat gemacht habe. Her damit!“

Vielen erschienen 272 Euro für 15 Jahre Arbeit und einen Mann wie Schmidt dann aber doch sehr bescheiden. Das dachte offenbar auch der Bundesverband der Rentenberater und rechnete noch einmal nach. Das „Rentenschicksal“ des Moderators sei ein guter Anlass, um der eigenen Aufgabe nachzukommen, die darin bestehe „die Öffentlichkeit über die maßgeblichen Sozialgesetzbücher, das Sozialversicherungsrecht und die übrigen Systeme der Altersversicherung aufklären und unterrichten“, schrieb der Verband auf seiner Internetseite. Und so dröselte er dann genau auf, wie sich die Rente eigentlich berechne und was das im Fall eines Mannes wie Harald Schmidt eigentlich bedeute.

Das Ergebnis ist weniger überraschend als der Ausgangspunkt: 272 Euro können nicht stimmen. Der Moderator müsse eigentlich 1.080,60 Euro bekommen, sagte der Verband. Nachrechnen kann sich offenbar lohnen.