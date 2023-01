Neues von den Promis : Keine Party-Einladung für Harry und Meghan

Aktualisiert am

Am Wochenende fand in Hollywood die Tea Party der Britischen Akademie der Film- und Fernsehkunst statt – auf der Gästeliste fehlten Prinz Harry und seine Frau Meghan. Angeblich fürchteten die Veranstalter eine PR-Katastrophe.

2022 noch mitten im Geschehen: Prinz Harry und Meghan bei den von Harry ins Leben gerufenen „Invictus Games“ in den Niederlanden Bild: dpa

Die literarischen Schläge gegen das britische Königshaus sind auch in Hollywood nicht gut angekommen. Die kalifornische Dependance der Britischen Akademie der Film- und Fernsehkunst, kurz BAFTA, verzichtete nach Prinz Harrys Skandalbiographie „Spare“ darauf, den Royal und seine Ehefrau Meghan zur traditionellen Tea Party einzuladen.

Während das Herzogspaar von Sussex zu Hause in Montecito bleiben musste, feierte BAFTA am vergangenen Wochenende in Beverly Hills mit Stars wie Guillermo del Toro, Judd Hirsch und Kate Hudson. „BAFTA meinte, dass es keine gute Idee gewesen wäre, die beiden einzuladen. Es wäre zu einer PR-Katastrophe gekommen“, ließ ein Mitarbeiter des Filmakademie die „Sun“ wissen.

Er verwies auch auf das angespannte Verhältnis zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William, Thronfolger und BAFTA-Präsident. Der Herzog von Sussex hatte seinem älteren Bruder in „Spare“ unter anderem vorgeworfen, seine Ehefrau Meghan als unhöflich beschimpft zu haben. Bei einem Streit über die gebürtige Kalifornierin stieß der Prinz von Wales seinen jüngeren Bruder zudem angeblich zu Boden.