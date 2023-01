Neues von den Promis : Australische Politiker fordern, Ye die Einreise zu verweigern

Ob Ye, früher bekannt als Kanye West, die Verwandten seiner inoffiziellen Ehefrau Bianca Censori in deren Heimat Australien besuchen darf, steht noch in den Sternen. Während der amerikanische Rapper angeblich Reisepläne macht, fordern immer mehr australische Politiker und Organisationen, ihm wegen antisemitischer Tiraden die Einreise zu verweigern.

„Schon in der Vergangenheit wurden solchen Leuten Visa verwehrt“, sagte Jason Clare, der Bildungsminister des Landes, dem Sender Nine News. Auch Peter Dutton, ehemaliger australischer Einwanderungsminister, sprach sich gegen Yes Besuch bei Censoris Familie in Melbourne aus.

Der 45 Jahre alte Grammy-Preisträger habe durch seine antisemitischen Beschimpfungen gezeigt, dass es ihm an der moralischen Eignung für ein Visum fehle. Wie verschiedene jüdische Organisationen Australiens mitteilten, hätten auch sie über einen möglichen Australienbesuch des Rappers („Black Skinhead“) debattiert und lehnten ein Visum ab.

Zwei Jahre nach der Trennung von seiner Ehefrau Kim Kardashian hatte Ye die 27 Jahre alte Censori, eine Architektin seines Modelabels Yeezy, vor zwei Wochen bei einer privaten Zeremonie geheiratet. Angeblich ließ der Rapper die Ehe bislang aber nicht juristisch anerkennen.