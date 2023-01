Neues von den Promis : Auch die Amerikaner haben genug von Meghan und Harry

Zumindest in den Vereinigten Staaten haben Prinz Harrys Vorwürfe gegen das britische Königshaus dem Royal und seiner Ehefrau Meghan nicht gutgetan. Wie „Newsweek“ durch ein Meinungsforschungsinstitut errechnen ließ, sind die Beliebtheitswerte des Herzogspaars von Sussex nach der Veröffentlichung der Biographie „Spare“ in der vergangenen Woche drastisch gesunken.

Bei einer Erhebung der Agentur Redfield & Wilton Anfang Dezember hatten 52 Prozent der befragten Amerikaner ihre Sympathie für Prinz Harry bekundet. Nur 14 Prozent gaben damals an, den jüngsten Sohn von König Charles III. nicht zu mögen. Die sogenannte Zustimmungsrate von damals +38 fiel laut „Newsweek“ inzwischen um 45 Punkte auf -7.

Auch für die gebürtige Kalifornierin Herzogin Meghan sieht es nicht gut aus. Der Beliebtheitswert der früheren Seriendarstellerin („Suits“) fiel nach „Spare“ um 36 Punkte auf -13. Fast die Hälfte der Befragten gab an, ihrem Ehemann die Veröffentlichung von privaten Gesprächen mit Familienmitgliedern übelzunehmen.

Buch ist dennoch ein Bestseller

Die erste Auflage von Harrys Biografie in deutscher Übersetzung wurde derweil bereits vollständig ausgeliefert. Das teilte der Verlag Penguin Random House am Donnerstag mit. Demnach gingen bereits 200.000 Exemplare des Buchs mit dem Titel „Reserve“ (Originaltitel: „Spare“) an die Buchhandlungen. Eine weitere Auflage mit 150.000 Ausgaben sei inzwischen unterwegs. Die deutsche Fassung des Buches wurde demnach allein am Erscheinungstag am 10. Januar 40.000 Mal gekauft. Auch international entwickelt sich der Titel zum Bestseller.

Mehr zum Thema 1/

In seiner Autobiografie gewährt Harry Einblicke in das Privatleben der Royals und seine Gefühlswelt in bisher nie da gewesener Detailschärfe. Er schildert darin sein Leben im Schatten seines zwei Jahre älteren Bruders William und wie er mit dem frühen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, umging. Harry wirft seiner Familie auch vor, mit der Boulevardpresse gemeinsame Sache gemacht zu haben. Die Medien macht er für den tödlichen Autounfall Dianas verantwortlich und wirft ihnen vor, eine Schmutzkampagne gegen seine Frau Meghan zu führen.

Harry und Meghan hatten sich mit den übrigen Royals überworfen und vor etwa drei Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Besonders mit seinem Vater, König Charles III., und seinem Bruder William, der inzwischen Thronfolger ist, hatte sich Harry zerstritten. Er lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern Archie und Lilibet inzwischen im US-Bundesstaat Kalifornien.