Bild: dpa

„Derzeit in der Türkei“

Attila Hildmann kann erst mal nicht verhaftet werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin schrieb am Donnerstag auf Twitter, dass sich der rechtsradikale Koch derzeit in der Türkei aufhalte: „Mit der zeitnahen Vollstreckung des Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts der Volksverhetzung, der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist nicht zu rechnen.“ Der Beschuldigte habe neben der deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit. Das Amtsgericht Tiergarten hatte im Februar auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Hildmann erlassen. Hildmann hatte nach dem Beginn der Corona-Pandemie damit angefangen, Verschwörungstheorien über das Virus zu verbreiten. Auf seinem Telegram-Kanal konnte man dabei zusehen, wie er sich immer weiter radikalisierte. Mittlerweile leugnet er den Holocaust und hetzt gegen Juden. Am Donnerstag schrieb er auf Telegram: „Ich bin stolzer echter Nazi“. (sede.)