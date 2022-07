Neues von den Promis : Armie Hammer arbeitet in Ferienwohnungs-Ressort

Der „Call Me By Your Name“-Schauspieler soll inzwischen auf den Cayman Islands Ferienwohnungen verwalten, um sich über Wasser zu halten. Nach Vorwürfen von Kannibalismusphantasien und Missbrauch hatte er Hollywood verlassen.

Die Vorwürfe zu sexuellem Missbrauch, Affären und Kannibalismusphantasien haben Armie Hammer in finanzielle Bedrängnis gebracht.

Der kalifornische Schauspieler („Call Me By Your Name“) soll nach Berichten des Branchenblatts „Variety“ inzwischen auf den Cayman Islands Ferienwohnungen anbieten und in einem Hotel arbeiten, um sich über Wasser zu halten.

Textnachrichten mit sexuellen Ausschweifungen veröffentlicht

Hammer musste sich vor zwei Jahren aus Hollywood verabschieden. Zuvor hatten Produzenten den Fünfunddreißigjährigen nach Anschuldigungen mehrerer Frauen aus Drehbüchern wie „Shotgun Wedding“ und „The Billion Dollar Spy“ gestrichen.

Auch die Künstleragentur WME trennte sich von Hammer. Eine frühere Freundin hatte den Schauspieler angezeigt, weil er sie 2017 angeblich vier Stunden lang vergewaltigt und geschlagen hatte. Später wurden in sozialen Medien Textnachrichten mit sexuellen Ausschweifungen veröffentlicht, die ihm zugeschrieben wurden.

Seine Ehefrau Elizabeth Chambers, mit der er zwei Kinder hat, reichte anschließend die Scheidung ein. Die Ermittlungen des Los Angeles Police Department gegen den Schauspieler sollen ohne Ergebnis ein­gestellt worden sein. Hammer, der im vergangenen Jahr einige Monate in einer Entzugsklinik verbrachte, hatte zwar mehrere Affären zugegeben. Die sexuellen Begegnungen sollen aber ein­vernehmlich gewesen sein.