Bild: Instagram/Screenshot/bush1do

„Respekt an dich mein Schatz“

Der Rapper Bushido hat auf Instagram mitgeteilt, dass seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit eineiigen Drillingen schwanger ist. „Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt“, schrieb der Musiker zu einem Foto, das ihn mit seiner schwangeren Frau zeigt. „Respekt an dich mein Schatz, bleib gesund und stark.“ Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits vier gemeinsame Kinder. Anna-Maria Ferchichi hatte aus erster Ehe außerdem einen Sohn mit in die Beziehung gebracht. Der 42 Jahre alte Rapper begründete den nun begangenen Schritt an die Öffentlichkeit damit, dass die Schwangerschaft seiner Frau „bald vor Gericht thematisiert werden wird“. Seine 39 Jahre alte Frau ist für den 21. Juni als Zeugin in dem Großprozess gegen den ehemaligen Geschäftspartner ihres Mannes geladen. Dem Hauptangeklagten Arafat Abou-Chaker wird vorgeworfen, gemeinsam mit seinen Brüdern versucht zu haben, Bushido zu erpressen – und ihn eingesperrt, bedroht und verletzt zu haben. Bushido hat in dem Prozess bereits an 25 Tagen ausgesagt. Konflikte zwischen seiner Frau und Abou-Chaker sollen demnach dazu beigetragen haben, dass er sich von seinem früheren Manager trennen wollte. Ein Ende der Verhandlung ist nicht in Sicht: Das Berliner Landgericht hat kürzlich weitere Verhandlungstage bis zum 22. Dezember festgelegt. (sede.)