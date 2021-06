Bild: dpa

„Er war liebenswert und großartig“

Jennifer Aniston räumt mit dem Gerücht auf, David Schwimmer während der Dreharbeiten für die Sitcom „Friends“ sexuell näher gekommen zu sein. „Er war liebenswert und großartig. Aber wir hatten nichts miteinander“, sagte die Schauspielerin dem Radiomoderator Howard Stern am Mittwoch. Bei einer Wiedersehensepisode vor einigen Wochen hatte Schwimmer zugegeben, damals in Aniston verliebt gewesen zu sein. Auch die Zweiundfünfzigjährige gestand, dass sie bei den Dreharbeiten in den Jahren 1994 bis 2004 für Schwimmer romantische Gefühle hegte. „Wir waren aber immer an andere Partner vergeben“, erinnerte sich Aniston. Die Kalifornierin war zu Beginn der Dreharbeiten mit dem Schauspieler Tate Donovan liiert, im Sommer 2000 heiratete sie Brad Pitt. Schwimmer lebte damals einige Jahre mit der australischen Sängerin Natalie Imbruglia zusammen. Die gegenseitige Anziehung habe aber geholfen, die Rollen als Liebespaar Ross und Rachel glaubhaft darzustellen. „Wenn ich damals mit Schwimmer gevögelt hätte, würde ich es heute stolz zugeben“, griff die Schauspielerin Sterns anzügliche Frage auf. (ceh.)