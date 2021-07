Bild: AP

Er besang Angelina Jolies Lippen

Geschäftstreffen sehen anders aus. Angelina Jolie, fünf Jahre nach der Trennung von Brad Pitt weiter mit dem Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder beschäftigt, soll dem Sänger The Weeknd nähergekommen sein. Am Wochenende besuchte die Oscar-Preisträgerin mit Abel Tesfaye, wie der Einunddreißigjährige bürgerlich heißt, ein Privatkonzert in Los Angeles. Vor knapp zwei Wochen trafen sich die 46 Jahre alte Jolie und The Weeknd im benachbarten Santa Monica zu einem Abendessen im Prominentenrestaurant Giorgio Baldi. Der Sänger („Blinding Lights“) soll schon vor Jahren ein Auge auf die Schauspielerin („Maleficent“) geworfen haben. In dem Titel „Party Monster“ besang er „Angelinas Lippen“ 2016 als besonders verführerisch. Einige Monate zuvor hatte Jolie nach einer Auseinandersetzung an Bord eines Privatfliegers unerwartet die Scheidung von Pitt eingereicht. Da sich das frühere Glamourpaar bislang nicht über das Sorgerecht für seine minderjährigen Kinder Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne einigen konnte, wird weiter vor Gericht gestritten. (ceh.)