Bild: AP

„Der Anfang vom Rest meines Lebens“

Amber Heard ist unbemerkt Mutter geworden. Die texanische Schauspielerin, für ihre Kurzehe mit Johnny Depp ebenso bekannt wie für Rollen in „Machete Kills“ und „Aquaman“, gab am Donnerstag die Geburt ihrer Tochter Oonagh Paige bekannt. „Sie kam am 8. April zur Welt. Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens“, schrieb Heard bei Instagram unter ein Foto, das sie mit ihrem ersten Kind zeigte. Wie die Fünfunddreißigjährige andeutete, ließ sie Oonagh Paige durch eine Leihmutter austragen. „Ich wollte zu meinen eigenen Bedingungen Mutter werden. Ich hoffe, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem man keinen Ring am Finger braucht, um eine Wiege zu haben“, sagte Heard. Ob sie weiterhin mit der Kamerafrau Bianca Butti zusammenlebt, ließ die Schauspielerin offen. Nach einem Jahr Ehe hatte Heard im Mai 2016 die Scheidung von Golden-Globe-Preisträger Depp eingereicht. Heard zufolge hatte der Schauspieler („Fluch der Karibik“) sie im Drogenrausch immer wieder geschlagen. Nach gegenseitigen Beschimpfungen erwartet das frühere Paar im Frühjahr 2022 ein Verleumdungsprozess. (ceh.)