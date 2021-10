Bild: amamaknox/instagram

Angst vor Paparazzi

Amanda Knox ist Mutter geworden. Die Amerikanerin, die nach der Ermordung ihrer britischen Mitbewohnerin in Perugia fünf Jahre in italienischen Gefängnissen saß, gab jetzt die Geburt ihrer Tochter Eureka Muse bekannt. Wie Knox der New York Times sagte, sei ihre Tochter schon „vor einigen Monaten“ zur Welt gekommen. Aus Angst vor Paparazzi hätten sie und Ehemann Christopher Robinson die Geburt aber geheim gehalten. Die 34 Jahre alte Knox, die mit dem Schriftsteller in der Nähe von Seattle im Bundesstaat Washington lebt, spielte damit auf ihre bewegte Vergangenheit als „Engel mit den Eisaugen“ an. Italienische Medien hatten der früheren Studentin den Beinamen gegeben, als sie nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher Ende 2007 wegen Mordes angeklagt wurde. Die Staatsanwaltschaft im umbrischen Perugia warf ihr damals vor, die Einundzwanzigjährige mit ihrem damaligen Liebhaber Raffaele Sollecito bei Sexspielen erstochen zu haben. Bei einem aufsehenerregenden Prozess war Knox damals zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ihre Berufung mündete im Jahr 2011 aber in einen Freispruch. (ceh.)