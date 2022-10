Neues von den Promis : Amanda Knox besucht Italien

Amanda Knox und Raffaele Sollecito haben mit fast 15 Jahren Verspätung ihren Besuch in dem Städtchen Gubbio in Umbrien nachgeholt. Den Ausflug hatte das Studentenpärchen seinerzeit von ihrer Universitätsstadt Perugia aus geplant, doch sie wurden am 6. November 2007 wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Ermordung ihrer Kommilitonin Meredith Kercher verhaftet. In skandalösen Verfahren wurden die junge Amerikanerin und ihr italienischer Freund verurteilt, freigesprochen, wieder verurteilt und schließlich letztinstanzlich freigesprochen.

Restlos aufgeklärt ist der Mordfall Kercher bis heute nicht. Wegen Beihilfe zum Mord wurde 2008 der Ivorer Rudy Guédé rechtskräftig zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt, seit 2020 ist er wieder auf freiem Fuß.

Für ihn und Amanda sei es „die schönste Sache“ gewesen, sich nach dem durchlebten Albtraum wiederzusehen, dazu noch in Gubbio, sagte der heute 38 Jahre alte Sollecito dem „Daily Mirror“. Wie Sollecito verbrachte auch Knox, inzwischen 35 Jahre alt und Mutter einer kleinen Tochter, vier Jahre in italienischen Gefängnissen.