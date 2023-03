Aktualisiert am

Amanda Bynes in Psychiatrie zwangseingewiesen

Die Schauspielerin war in den vergangenen Jahren immer wieder in Kliniken gewesen. Nachdem sie nackt durch die Innenstadt von Los Angeles gelaufen war, wurde sie nun abermals eingewiesen.

Die kalifornische Schauspielerin Amanda Bynes absolviert den nächsten Aufenthalt in einer Nervenklinik. Die 36-Jährige wurde am Wochenende in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen, nachdem sie nackt durch die Innenstadt von Los Angeles gelaufen war. Wie Bynes einem Autofahrer sagte, hatte sie einen psychotischen Schub erlitten.

Bynes, die schon als Kind für Produktionen wie „All That“ und „The Amanda Show“ vor der Kamera stand, war in den vergangenen zehn Jahren wiederholt durch Unfälle im Drogen- und Alkoholrausch, Verhaftungen und Nervenzusammenbrüche aufgefallen.

Nach mehreren Aufenthalten in der Psychiatrie hatte ein kalifornisches Gericht ihre Eltern damals als Betreuer eingesetzt. Unter der Aufsicht ihrer Eltern schloss Bynes vor vier Jahren ein Studium am Institut für Modedesign und Vermarktung ab und schien sich erholt zu haben. Vor einem Jahr hatte ein Gericht daher die Vormundschaft der Eltern über die Schauspielerin wieder aufgehoben.