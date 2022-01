Bild: AP

„Erstunken und erlogen“

Nach Anschuldigungen, Alec Baldwin erschwere die Ermittlungen zu seinem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei Dreharbeiten im vergangenen Oktober, ist der Schauspieler und Mitproduzent deutlich geworden. „Alle Andeutungen, dass ich dem Durchsuchungsbeschluss für mein Mobiltelefon nicht nachkomme, sind erstunken und erlogen“, wehrte er sich am Wochenende in einem Instagram-Video. Die Verzögerungen gingen auf das Konto der Staatsanwaltschaft in New Mexico, die mit den Behörden in New York, Baldwins Wohnort, zusammenarbeite. „Das Ganze dauert, weil sie genau darlegen müssen, was sie sehen wollen. Sie dürfen nicht einfach deine Fotos oder die Liebesbriefe an deine Frau anschauen.“ Die Justizbehörden in New Mexico hatten schon Mitte Dezember einen Durchsuchungsbeschluss für Baldwins Handy ausgestellt, nachdem der Dreiundsechzigjährige die freiwillige Herausgabe verweigert hatte. Zwei Monate zuvor hatte der Sheriff in Santa Fe nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Westerns „Rust“ Ermittlungen aufgenommen. Die Zweiundvierzigjährige war gestorben, als sich bei einer Probeszene ein Schuss aus Baldwins Revolver löste und sie in die Brust traf. (ceh.)