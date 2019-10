© dpa

Trend #1 auf Capis Nacken

Es gibt wohl wenig, was im deutschen Musikgeschäft aktuell mehr wert ist als eine Zusammenarbeit mit Capital Bra. Schon 17 Mal hat es der 24 Jahre alte Rapper aus Berlin mit einem Lied auf Platz eins der deutschen Charts geschafft. Nimmt man das als Maßstab, ist er der in Deutschland erfolgreichste Musiker aller Zeiten. Jetzt hat der Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf ein Lied mit Capital Bra aufgenommen – allerdings ohne dass der Rapper davon wusste. Wie er das geschafft hat, zeigte Heufer-Umlauf am Montag in seiner Pro-Sieben-Sendung „Late Night Berlin“. „Eine Sache habe ich noch nicht, die hätte ich aber gerne: einen Nummer-eins-Hit“, sagte er am Anfang des Erklärvideos. Deswegen habe er Capital Bra zu einem Vorgespräch für einen Auftritt bei „Late Night Berlin“ eingeladen – und dann versucht, dem Rapper möglichst viele Begriffe zu entlocken, die der sonst in seinen Liedern verwendet – vor allem Namen von Fußballern, Luxusmarken und Drogen. Für ein Musikvideo filmte das Team von Heufer-Umlauf den Besuch des Rappers außerdem mit versteckten Kameras und schickte ihm bei der Abfahrt auch noch ein paar falsche Polizisten auf den Hals. Und tatsächlich: Das zusammengeschnittene Musikvideo „Die Gang ist mein Team“ landete am Mittwoch in Deutschland auf Platz eins der Youtube-Trends. Obwohl man die Aktion auch als Entlarvung schlichter Raptexte begreifen könnte, scheint Capital Bra nicht sauer zu sein. Auf Instagram schrieb er: „Trend #1 auf Capis Nacken. Sei dir gegönnt, Bratan, habt ihr gut gemacht.“ (sede.)